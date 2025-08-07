Đồng Nai: Nhóm người lạ nói tiếng nước ngoài 'chở bé gái 14 tuổi đi nhiều nơi'

Ngày 7.8, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bàn giao cháu T.P.N.A (14 tuổi, ngụ xã Trị An) cho gia đình, sau khi cháu bị 1 nhóm người lạ đưa lên ô tô chở đi nhiều nơi.

Trước đó, ngày 6.8, Công an xã Trị An (được nhập từ xã Trị An, xã Mã Đà và TT.Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai cũ) nhận được trình báo của chị V.A.M.T (thường trú tại địa phương) về việc con gái tên T.P.N.A (14 tuổi) bị nhóm người lạ nói tiếng nước ngoài đưa lên xe ô tô chở đi. Gia đình liên lạc nhiều lần không được nên nghi ngờ con bị bắt cóc hoặc lừa đưa sang Campuchia, nên đã trình báo công an.

Công an xã Trị An làm việc với nạn nhân ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trị An đã lập 3 tổ công tác xác minh, nhanh chóng xác định cháu A. đang được nhóm người nghi vấn đưa đến khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau đó di chuyển qua P.Tam Long (TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), rồi về hướng xã Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Tại đây, lực lượng chức năng đã tiếp cận, can thiệp và đưa bé gái về an toàn.

Công an xã Trị An cảnh báo, thời gian gần đây trên cả nước nói chung và tại Đồng Nai nói riêng đã xuất hiện thủ đoạn "bắt cóc online" với hình thức tinh vi. Đối tượng thường làm quen qua mạng xã hội, qua internet rồi dụ dỗ nạn nhân ra ngoài, sau đó quay video, đe dọa, đánh đập rồi yêu cầu cung cấp số người thân để tống tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội, internet, kịp thời nhận biết các dấu hiệu tâm lý bất thường, không để trẻ quá sa đà vào môi trường mạng mà thiếu kiểm soát.

Khi xảy ra các vụ việc nghi ngờ bắt cóc, người dân không nên hoảng loạn hay chuyển tiền cho đối tượng lạ, mà cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đồng thời, cần chọn lọc, kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, tránh lan truyền tin chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Trị An tiếp tục xác minh, làm rõ.