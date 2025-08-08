Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Ngày 8.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa giải cứu thành công một thanh niên 18 tuổi bị "bắt cóc online", đòi tiền chuộc 300 triệu đồng.

Nam thanh niên 18 tuổi bị "bắt cóc online", đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu trong ngày ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 6.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ ông N.V.Đ (ngụ P.Trấn Biên, Đồng Nai) về việc con trai ông là N.B.Đ (18 tuổi) bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch bắt giữ và yêu cầu gia đình chuyển số tiền 300 triệu đồng.

Các đối tượng cho biết đây là số tiền mà N.B.Đ đã vay trước đó, nếu không chuyển khoản thì sẽ hành hung và đưa nạn nhân bán ra nước ngoài. Gia đình cũng đã liên hệ với con mình và được xác nhận đang bị bắt giữ; đồng thời N.B.Đ cũng nói gia đình chuyển tiền để được thả về nhà.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong thời gian này, nhóm người lạ mặt dùng nhiều số điện thoại gọi đến liên tục hối thúc chuyển tiền, đe dọa nếu chuyển tiền trễ hạn 1 giờ thì N.B.Đ bị chặt 1 ngón tay.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online" đang diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định N.B.Đ đang ở một khách sạn thuộc phường Linh Xuân (TP.HCM) nên đã tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa về Đồng Nai an toàn, giao lại cho gia đình.

Thông qua vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online" để tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Lời kể nạn nhân vụ ‘bắt cóc online’

Nhận diện thủ đoạn "bắt cóc online" Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cho nạn nhân và đọc chính xác các thông tin cá nhân của nạn nhân như: số CCCD, ngày tháng năm sinh, nơi ở… và cho biết nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, khống chế tinh tinh thần và yêu cầu làm theo yêu cầu của chúng. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân quay clip, chụp ảnh không mặc đồ để chứng minh không có hình xăm. Sau đó, chúng lưu lại tất cả các hình ảnh, video và sử dụng để uy hiếp nhằm hối thúc nạn nhân ép gia đình chuyển tiền. Chúng yêu cầu nạn nhân ra nhà nghỉ một mình và sử dụng ứng dụng GOOGLE MEET để chúng tiện liên hệ, theo dõi, yêu cầu theo kịch bản đã dựng sẵn, liên hệ người thân trong gia đình chuyển tiền.



