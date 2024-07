Đồng Nai: Liên tiếp phá 2 đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 8 người liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

8 người bị bắt giữ vào sáng 12.7 CÔNG AN ĐỒNG NAI

Cụ thể, sau quá trình theo dõi, sáng 12.7, PC02 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng 5 Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.Long Khánh, Công an TP.Biên Hòa, Công an H.Thống Nhất (đều thuộc Đồng Nai) bắt giữ 8 nghi can trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Lực lượng công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 8 nghi can trên, thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc, gồm 8 moderm, 15 điện thoại di động các loại, 2 máy tính cùng 5 sổ đỏ.

Qua đấu tranh, bước đầu, 8 người trên thừa nhận hành vi phạm tội. Nghi can cầm đầu đường dây cá độ bóng đá là Lê Việt Khanh (32 tuổi, ở H.Thống Nhất). Cơ quan công an xác định, từ đầu tháng 6.2024 đến nay, đường dây do Khanh cầm đầu đã giao dịch đánh bạc khoảng 57 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 7.7, PC02 Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng, bắt giữ 10 nghi can. Số tiền giao dịch của đường dây này cũng lên tới hàng chục tỉ đồng.