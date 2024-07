Quảng Nam: Khởi tố 28 bị can trong đường dây cá độ bóng đá 50 tỉ đồng

Ngày 12.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỉ đồng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, tiến hành thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 19 bị can.

Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỉ đồng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc NAM THỊNH

Theo kết quả điều tra, sau khi phát hiện Nguyễn Hữu Lộc (41 tuổi, ở P.Điện Thắng Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) tổ chức đường dây, thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép trên không gian mạng cho nhiều đối tượng tại Quảng Nam tham gia.

Ngày 30.6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TX.Điện Bàn, Công an H.Thăng Bình đồng loạt triệt phá đường dây này, bắt giữ Nguyễn Hữu Lộc, bị can chủ mưu cầm đầu. Đồng thời, triệu tập làm việc với hơn 20 đối tượng trong đường dây về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra xác định từ ngày 23.5 đến 30.6, Nguyễn Hữu Lộc và những người liên quan tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.