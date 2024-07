Phá đường dây tổ chức đánh bạc 20 tỉ đồng/ngày do người Đài Loan điều hành

Chiều nay (1.7), ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền đánh bạc hàng trăm tỉ đồng.

Báo cáo tại buổi khen thưởng, đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới nhiều hình thức khác nhau như: cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (casino), xóc dĩa, bắn cá...

Ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trao khoản "thưởng nóng" của UBND tỉnh cho 5 tập thể (20 triệu đồng/đơn vị), gồm Viện KSND tỉnh và các đơn vị PA05, PA06, PA08, PA09 thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Đường dây tổ chức đánh bạc này thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và toàn quốc với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh.

Ông Lê Văn Dũng (giữa) thưởng nóng các đơn vị tham gia phá đường dây tổ chức đánh bạc do người Đài Loan cầm đầu NAM THỊNH

Kết quả xác minh cho thấy các nghi can ở nước ngoài điều hành đường dây tổ chức đánh bạc. Để tham gia hệ thống, ngoài sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, đường dây này còn phát triển ứng dụng trên điện thoại cho người chơi đánh bạc.

Thông qua hệ thống thanh toán do các nghi can tự thiết lập, một nhóm nghi can sử dụng nhiều kênh nạp tiền gắn nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản mua bán tiền điện tử trên các trang web để người chơi lựa chọn khi nạp tiền cá cược; hướng dẫn người chơi sử dụng tài khoản cá nhân chuyển tiền vào các tài khoản trên để quy đổi tiền ảo tham gia cá cược.

Quá trình phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều nghi can, trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng của Shen Chia Chi (44 tuổi, người Đài Loan, hiện đang tạm trú tại P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội).

UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án NAM THỊNH

Shen Chia Chi đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền trong hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Cơ quan chức năng xác định Shen Chia Chi có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội.

Đường dây đánh bạc với số tiền 875 tỉ đồng

Ngày 4.6, Công an Quảng Nam phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội và Viện KSND tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp Shen Chia Chi tại TP.Hà Nội về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, ngay sau khi Shen nhập cảnh Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Shen Chia Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống một kênh trung gian thanh toán trái phép mang tên "kênh PN". Quá trình hoạt động, nghi can này xây dựng, sử dụng các cổng thanh toán trung gian bất hợp pháp để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên Shen Chia Chi; mua, sử dụng trái phép hơn 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví ZaloPay của nhiều người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép PN để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng. Hành vi này nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp tiền và rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.

Qua trích xuất dữ liệu, công an xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỉ đồng/ngày.

Tang vật tịch thu trong đường dây cá độ bóng đá 20 tỉ đồng/ngày NAM THỊNH

Đồng thời, xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, hiện vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có thư khen gửi các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia này.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỉ đồng Cũng trong chiều 1.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn, số tiền giao dịch hơn 50 tỉ đồng.

Trước đó, đơn vị này phát hiện Nguyễn Hữu Lộc (41 tuổi, ở P.Điện Thắng Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) tổ chức đường dây, thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép trên không gian mạng cho nhiều nghi phạm tại Quảng Nam tham gia. Các nghi phạm trong đường dây đánh bạc hơn 50 tỉ đồng NAM THỊNH Ngày 30.6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TX.Điện Bàn, Công an H.Thăng Bình đồng loạt phá án, bắt giữ Nguyễn Hữu Lộc, bị can chủ mưu cầm đầu. Đồng thời, triệu tập làm việc đối với hơn 20 nghi phạm trong đường dây về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Qua trích xuất dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra xác định từ ngày 23.5 đến 30.6, Nguyễn Hữu Lộc và các nghi phạm liên quan tổ chức cho các đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 50 tỉ đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.