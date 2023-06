Bình Dương: Triệt phá đường dây cá cược bóng đá qua mạng hơn 63 tỉ đồng

Ngày 13.6, Công an Bình Dương cho biết, vừa triệt xóa thành công một đường dây cá cược bóng đá qua mạng với tiền giao dịch lên đến hơn 63 tỉ đồng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Bình Dương phối hợp các lực lượng thuộc Bộ Công an phát hiện và bắt giữ Đỗ Văn Tâm (35 tuổi, ngụ TX.Bến Cát, Bình Dương) cùng đồng bọn tổ chức đường dây hoạt động cá cược bóng đá trái phép trên không gian mạng.

Trí và Tâm tại cơ quan công an CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Qua điều tra, Tâm đã liên kết cùng Lê Minh Trí (31 tuổi, ngụ Bến Tre) và một số người khác tổ chức giao dịch cá cược bóng đá do nhà cái giao cho, có hạn mức là 150.000 USD tiền ảo để đánh bạc mỗi ngày.

Để thu hút người chơi cũng như cơ quan chức năng không phát hiện, Tâm và đồng bọn đã mở 17 tài khoản cá cược bóng đá. Đến khi bị phát hiện, bắt giữ, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch cá cược bóng đá trên mạng là khoảng hơn 63 tỉ đồng. Qua đấu tranh, Tâm và Trí đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đường dây cá cược bóng đá qua mạng với số tiền 63 tỉ đồng vừa được triệt phá đang được Công an Bình Dương tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.