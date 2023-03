Vĩnh Long: Bắt chủ quán cà phê tổ chức đánh bạc qua mạng

Chiều 9.3, tin từ Đội CSHS Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã di lý nhóm người tụ tập đá gà trực tuyến với nhà cái ở Campuchia về trụ sở để làm việc về hành vi đánh bạc.

Nhóm người tụ tập đánh bạc cùng Ngô Hoàng Của tại quán cà phê do Của làm chủ NAM LONG

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, Đội CSHS Công an TX.Bình Minh bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê do Ngô Hoàng Của (34 tuổi, ngụ xã Đông Thành, TX.Bình Minh) làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Của cùng 18 người khác đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền theo hình thức trực tuyến qua mạng internet có nhà cái đặt tại Campuchia.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 52 triệu đồng, 20 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, vụ đánh bạc trực tuyến trên đang được Công an TX.Bình Minh tiếp tục xác minh, xử lý.