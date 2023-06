Điều tra vụ giết người ở Vĩnh Long: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Ngày 13.6, tin từ Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long), đơn vị này vừa tổ chức trao khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ giết người tại xã Mỹ An và có thành tích xuất sắc trong công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trao giấy khen cho lực lượng công an và người dân có thành tích NAM LONG

Theo đó, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể Đội CSHS; đại úy Phan Thành Hải, cán bộ Đội CSHS Công an H.Mang Thít; thiếu tá Trần Minh Thái, cán bộ Công an xã Mỹ An (H.Mang Thít) và anh Nguyễn Trường Nam, ngụ xã Mỹ An, H.Mang Thít vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Mỹ An.

Theo nội dung vụ án, khoảng 3 giờ 10 ngày 3.6, anh Nguyễn Trường Nam phát hiện anh P.V.N (36 tuổi, ngụ xã Mỹ An) nằm bất động tại nhà một người dân, trên người có nhiều vết thương nên trình báo công an. Nhận tin báo, Công an xã Mỹ An phối hợp Công an H.Mang Thít nhanh chóng đến hiện trường, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và khẩn trương điều tra, truy xét.

Do sự việc xảy ra đêm khuya, hiện trường có nhiều xáo trộn nên công tác xác minh, truy vết thủ phạm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm của Công an H.Mang Thít và sự nhiệt tình hỗ trợ của người dân, chưa đầy 4 giờ sau, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Khách (50 tuổi, ngụ H.Chợ Lách, Bến Tre) và tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Vụ án giết người đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tập thể và cá nhân cán bộ Công an H.Mang Thít được khen thưởng vì là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện NAM LONG

Cũng tại buổi lễ, đại tá Phan Ngọc Tính trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho tập thể Công an H.Mang Thít và trung tá Trương Ngọc Anh Thư vì có thành tích xuất sắc trong công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn H.Mang Thít. Công an H.Mang Thít là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện.