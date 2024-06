Bắt nữ bị can bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ đồng

Ngày 21.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thị Trang Anh (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, H.Phước Long, Bạc Liêu), là bị can bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc.

Bị can Nguyễn Thị Trang Anh tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, cuối năm 2022, Nguyễn Thị Trang Anh tham gia làm đại lý trên cổng game 9666club, môi giới, giới thiệu người chơi để hưởng hoa hồng bằng cách tạo lập tài khoản đánh bạc trên cổng game nói trên có máy chủ đặt tại nước ngoài và hoạt động ngụy trang dưới hình thức đa cấp. Đây là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 3.600 tỉ đồng mà Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá thành công.

Tháng 11.2023, sau lần đầu tiên làm việc với cơ quan công an, Trang Anh bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trang Anh về hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Gần đây, qua tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện Trang Anh lẩn trốn tại xã Thạnh Phú, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nên tiến hành bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao bị can Trang Anh cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và trốn lệnh truy nã, theo thẩm quyền.