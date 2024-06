Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong lò mổ có gắn hệ thống báo động

Ngày 19.6, tin từ Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã đưa những người có liên quan vụ đánh bạc tại lò mổ về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Nhóm người đánh bạc cùng tang vật tại lò mổ gia súc

NAM LONG

Khoảng 20 giờ 30 ngày 18.6, lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Mang Thít bắt quả tang 10 người tụ tập đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại lò mổ C.C, do ông T.C.C (64 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Nhơn Phú, H.Mang Thít, Vĩnh Long) làm chủ.

Tại hiện trường, công an tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện gồm: 1 bộ dụng cụ lắc bầu cua, 10 điện thoại di động, 3 xe máy, hơn 50 triệu đồng và 1 bộ chuông báo động.

Một trinh sát trong tổ công tác cho biết, để đề phòng lực lượng công an, những người này trang bị hệ thống báo động nhằm tẩu tán tang vật khi có lực lượng đến kiểm tra.