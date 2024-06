Sóc Trăng: Châm lửa đốt nhà người tình vì mâu thuẫn tình cảm

Ngày 20.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Trần Văn Toàn (31 tuổi, ở xã Gia Hòa 2, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trần Văn Toàn tại cơ quan công an C.T.V

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Toàn và chị C.T.P. (ở ấp Trà Quýt, TT.Châu Thành, H.Châu Thành, Sóc Trăng) có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng gần đây giữa Toàn và chị P. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nghi ngờ người tình nhờ người khác chém mình, Toàn phát sinh ý định đốt nhà của chị P. để trả thù.

Theo đó, khoảng 23 giờ 45 ngày 16.6, Toàn mua xăng đem đến nhà chị P. đổ vào nhà rồi châm lửa đốt. Rất may mọi người xung quanh phát hiện kịp thời, dập được đám cháy, không gây nguy hiểm đến tính mạng những người trong nhà.

Bước đầu công an xác định, căn nhà của chị P. bị cháy gây thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn khỏi địa phương. Tối 19.6, được sự vận động của lực lượng công an và gia đình, Toàn đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện, vụ phong hỏa, đốt nhà người tình đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra, làm rõ.