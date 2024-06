Bắt giam 3 bị can phóng hỏa trại hòm tại Bạc Liêu

Ngày 13.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Thái (37 tuổi), Hồ Công Dư (27 tuổi) và Nguyễn Văn Đỏ (34 tuổi, cùng ở P.1, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Đây là 3 bị can phóng hỏa trại hòm tại TX.Giá Rai.

Hiện trường vụ phóng hỏa trại hòm CHỤP MÀN HÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 24.5, công an địa phương nhận tin báo trại hòm do ông L.T.T (ngụ khóm 3, P.1, TX.Giá Rai) làm chủ xảy ra cháy lớn. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Xác định có dấu hiệu kẻ gian phóng hỏa để hủy hoại tài sản, Cơ quan CSĐT khẩn trương nắm chặt tình hình, rà soát.

Qua đó, công an xác định Trần Quang Thái, Hồ Công Dư và Nguyễn Văn Đỏ là những nghi phạm phóng hỏa nhưng cả 3 đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ cả 3 khi đang lẩn trốn tại Bạc Liêu, Kiên Giang, Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vụ phóng hỏa trại hòm gây thiệt hại tài sản hơn 2 tỉ đồng. Về nguyên nhân, động cơ của 3 bị can đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.