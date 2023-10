Bình Dương: Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà trọ có 5 người bên trong

Chiều tối 22.10, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Võ Thị Ngọc Mai (43 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi giết người do có liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà trọ ở P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, ngày 21.10, trong lúc làm công nhân tại một công ty ở Bình Dương thì giữa Mai và chị C. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Sau đó, Mai trình báo lên quản lý của công ty về việc xô xát với chị C., nhưng không được giải quyết kịp thời khiến Mai bực tức, ôm hận trong lòng.

Tối cùng ngày, sau khi đi làm về, Mai mua sẵn 1 ổ khóa, 1 chai xăng (loại chai đựng nước suối) với mục đích phóng hỏa để trả thù.

Võ Thị Ngọc Mai lúc bị bắt C.T.V

Rạng sáng 22.10, Mai mang ổ khóa và xăng đã chuẩn bị sẵn đến phòng trọ của chị C. trên đường Phan Đình Giót (P.An Phú, TP.Thuận An) rồi khóa trái cửa phòng trọ và đổ xăng qua khe cửa. Mai châm lửa phóng hỏa rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thời điểm này, bên trong phòng trọ có 5 người gia đình chị C. phát hiện lửa cháy nên tỉnh giấc, đập cửa kêu cứu. Những người hàng xóm đã nhanh chóng dập lửa và phá khóa, giải thoát cho gia đình chị C.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thuận An phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, truy xét, bắt giữ Mai để phục vụ công tác điều tra vụ phóng hỏa đốt nhà trọ này.