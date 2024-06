Trưa 10.6, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, đêm 9, rạng sáng 10.6, địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và sản xuất nông, lâm nghiệp, giao thông và tài sản khác của Nhà nước và nhân dân.



Mưa lũ kinh hoàng ở Hà Giang 3 người chết, thiệt hại tài sản ước tính hơn 9 tỉ

Tính đến 9 giờ ngày 10.6, mưa lũ đã khiến 3 người chết, trong đó huyện Hoàng Su Phì 2 người chết do nước cuốn trôi, huyện Quản Bạ 1 người chết do sạt lở đất; tài sản thiệt hại ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 9,5 tỉ đồng.

TP.Hà Giang chìm trong "biển nước" HỒNG MINH

Tại thành phố Hà Giang, mưa cục bộ kéo dài khiến nhiều điểm trũng không kịp thoát nước, gây ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, nhất là khu vực thành phố.

Lũ sông Lô vượt báo động 3, Hà Giang ngập nặng

Đêm 9, rạng sáng 10.6, lũ đã gây ngập úng làm nước tràn vào 350 nhà dân; ngập úng cục bộ một số tuyến đường tại các phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Ngọc Hà, Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ với 25 điểm ngập úng. Có những điểm ngập sâu đến 1 mét, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà dân. Mưa vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản. Nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ.

Lực lượng cứu nạn dỡ mái nhà cứu 4 người mắc kẹt ở thành phố Hà Giang HỒNG MINH

Từ 3 giờ sáng 10.6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động, dầm mình trong mưa lũ, dùng xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập sâu.

Thượng tá Phan Minh Ngọc, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Giang, cùng đồng đội đã phá dỡ mái nhà để giải cứu 4 người bị mắc kẹt bên trong vì nước dâng cao. Hiện mưa vẫn không ngớt, lực lượng công an đang dầm mình trong nước để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến chỗ an toàn.

Cạnh đó, lực lượng PCCC và CNCH phối hợp với cảnh sát cơ động và các lực lượng liên quan giúp hàng ngàn lượt người dân di chuyển qua vùng bị ngập, di dời tài sản cho nhân dân đến nơi an toàn.

Lực lượng công an sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn HỒNG MINH

Công an thành phố Hà Giang đã cử lực lượng làm nhiệm vụ tại những khu vực trọng yếu, lực lượng CSGT cũng tăng cường trên những đầu cầu để phân luồng, điều tiết giao thông.

Tại huyện Mèo Vạc, trước tình hình mưa lũ diễn ra phức tạp, từ ngày 9.6, 100% quân số của công an địa phương này được huy động để hướng dẫn giao thông cho các phương tiện đi tuyến đường xuống khu vực sông Nho Quế và vào 3 xã biên giới (Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ).

Hàng trăm du khách nước ngoài bị mắc kẹt ở làng Pả Vi (Hà Giang) được lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng đưa ra ngoài H.Q

Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, đơn vị đã đặt biển chỉ dẫn cảnh báo, căng dây cảnh báo, chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới; đồng thời tổ chức tuần tra trên các trục đường để hỗ trợ kịp thời cho người dân và bố trí lực lượng trực qua đêm đến sáng sẵn sàng ứng cứu người dân.

Lực lượng CSGT ứng trực phân luồng, giúp người dân trong mưa lũ HỒNG MINH

Do tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới đang được thi công xây dựng, mưa lớn đã khiến tuyến đường bị chia cắt vì lượng đất, đá sạt lở từ núi xuống mặt đường quá nhiều; khe suối ngập sâu trong nước.

Ngoài ra, do là những ngày cuối tuần nên lượng khách du lịch đến với huyện khá cao khiến một số du khách và người dân địa phương bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng và đơn vị thi công tuyến đường đã hỗ trợ du khách, người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Dự báo tình hình mưa lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, do đó, lực lượng CSGT Công an huyện Mèo Vạc đang triển khai nhiều biện pháp phân luồng, đặt biển báo "nguy hiểm", rào chắn, barie... trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân và du khách; đồng thời cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ tại điểm ngập, hỗ trợ người dân trong các tình huống nguy hiểm.

Lực lượng CSGT Quảng Ninh khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân chuyển tài sản đến nơi an toàn PHAN ANH

Tại Quảng Ninh, từ đêm 8 đến sáng 9.6, do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài, các tuyến đường tại địa phương này xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất đá… làm ảnh hưởng đến việc lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhiều lực lượng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 100% quân số, chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trước đó, ngày 9.6, Bộ Công an đã có công điện, yêu cầu công an các tỉnh phía bắc và các đơn vị nghiệp vụ liên quan chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; khắc phục hậu quả và giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.