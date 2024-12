Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 16.12, giá vàng miếng SJC giảm mạnh 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết mua vào còn 82,6 triệu đồng, bán ra 85,1 triệu đồng.

Biến động vàng ngày 16.12: Giá vàng miếng SJC giảm mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn giảm 400.000 - 700.000 đồng mỗi lượng, trong đó giá mua vào giảm mạnh hơn bán ra khi Công ty SJC mua vào 82,6 triệu đồng, bán ra 84,4 triệu đồng;

Công ty PNJ mua vào 83,4 triệu đồng, bán ra 84,4 triệu đồng;

Công ty Phú Quý mua vào 83,2 triệu đồng, bán ra 84,7 triệu đồng…



Giá vàng thế giới tăng 5 USD, lên 2.654 USD/ounce. Trong phiên giao dịch đầu tuần, kim loại quý đã dao động lên xuống trong khoảng 2.643 - 2.653 USD/ounce. Giá vàng đối mặt với những trở ngại lớn trước cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Sau khi tăng lên mức 2.700 USD/ounce, giá vàng đã giảm mạnh vì lạm phát dai dẳng ảnh hưởng đến kỳ vọng về chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 0,25% sau cuộc họp cuối cùng của Fed năm 2024.

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng và bán ra kịch trần so với quy định.

Sáng 16.12, giá USD trong nước ghi nhận một tuần đi lên. Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.272 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần qua. Các ngân hàng thương mại cũng tăng giá tương ứng lên mức trần theo biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm.

Cụ thể, Vietcombank tăng 8 đồng khi mua USD chuyển khoản ở mức 25.185 đồng, bán ra 25.485 đồng; BIDV cũng tăng 8 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.185 đồng và bán ra lên 25.485 đồng…

Ngược lại, giá USD tự do giảm 10 đồng khi còn mua vào 25.650 đồng, bán ra 25.750 đồng.