Quảng Ngãi: Bắt giữ bị can trốn truy nã có nhiều tiền án trộm cắp

Ngày 29.5, Công an H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, Tổ công tác thuộc Đội điều tra tổng hợp, Công an H.Trà Bồng đã phát hiện và bắt giữ Lê Trung Hiếu (34 tuổi, thường trú ở xã Trà Sơn, H.Trà Bồng), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, khi Hiếu lẩn trốn tại một quán ăn trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.

Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng đã tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết và bàn giao Lê Trung Hiếu cho Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) để tạm giam, phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật.

Lê Trung Hiếu bị công an bắt giữ CÔNG AN H.TRÀ BỒNG

Trước đó, ngày 3.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Tịnh đã ra quyết định truy nã bị can Lê Trung Hiếu về tội trộm cắp tài sản do liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn H.Sơn Tịnh.

Theo cơ quan công an, Lê Trung Hiếu có nhiều tiền án, 5 lần bị TAND các cấp xét xử, tuyên phạt tù có thời hạn về cùng một tội danh trộm cắp tài sản, với tổng cộng 11 năm chấp hành án. Tuy đã nhiều lần cải tạo song Hiếu vẫn không hoàn lương mà tiếp tục tái phạm.

Lần gần đây nhất là vào ngày 18.3, Lê Trung Hiếu bị Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng ra quyết định truy tìm vì nghi có liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.