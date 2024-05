Bình Dương: Truy nã đặc biệt nữ giám đốc Công ty Việt Tâm Đức

Ngày 28.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Loan (60 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này.

Theo điều tra, từ năm 2017 đến 2020, Nguyễn Thị Kim Loan là giám đốc Công ty Việt Tâm Đức (chuyên kinh doanh, mua bán nông sản) đã ký các hợp đồng góp vốn, hợp tác kinh doanh và vay mượn tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền trên 5 tỉ đồng.

Trong thời gian đầu, bà Loan đã thực hiện chia lợi nhuận cho những người góp vốn được số tiền tổng trên 643 triệu đồng, nhưng sau đó người này không tiếp tục chi trả mà dọn máy móc, nhà xưởng rồi bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Kim Loan và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện bị can ở đâu có thể bắt giữ giao cho công an nơi gần nhất hoặc báo tin tố giác tội phạm cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý.