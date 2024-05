Công an TP.HCM truy nã Trưởng phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 23.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã đối với Đỗ Trung Học (63 tuổi, quê Hải Phòng) là Trưởng phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ.

Bị can Đỗ Trung Học đang bị Công an TP.HCM truy nã CTV

Theo đó, Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án hình sự đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các chi cục đăng kiểm trên địa bàn cả nước.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định Đỗ Trung Học trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhiều lần nhận tiền hối lộ từ Nguyễn Xuân Hào (đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Long An) với tổng số tiền hơn 2,8 tỉ đồng. Sau đó, người này đã cấp 38 thông báo năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa cho 38 xưởng đóng tàu trên địa bàn tỉnh Long An.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM nhận thấy thành phần hồ sơ xin cấp thông báo năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa của 38 xưởng đóng tàu nói trên không đúng theo quy định. Hồ sơ được lập và hiện trạng cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức không phù hợp. Thế nhưng, Đỗ Trung Học vẫn ký xét duyệt và trình ký cấp thông báo để hưởng lợi 2,8 tỉ đồng.

Ngày 19.12.2023, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trung Học về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, Điều 354 bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn. Thế nhưng, Đỗ Trung Học đã bỏ trốn ra nước ngoài trước thời gian các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ban hành.

Công an TP.HCM yêu cầu bị can Đỗ Trung Học tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Công an TP.HCM đề nghị mọi tổ chức, cá nhân phát hiện bị can Đỗ Trung Học ở đâu thì tiến hành bắt giữ, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất.