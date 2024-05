Công an TP.HCM truy nã bị can giả danh đại tá công an lừa đảo

Ngày 22.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Trần Minh hiếu (49 tuổi, quê H.Long Thành, Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Minh Hiếu bị Công an TP.HCM truy nã CTV

Theo Công an TP.HCM, Trần Minh Hiếu giả danh là cán bộ công an mang hàm đại tá, đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Người này đã nhận tiền, hứa hẹn lo giúp thủ tục tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho bà Ph. (ở P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM). Sau khi nhận được tiền, Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân, rồi bỏ trốn. Qua điều tra xác định Hiếu đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2013.

Công an TP.HCM xác định hành vi của Trần Minh Hiếu đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 bộ luật Hình sự. Ngày 12.1, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Hiếu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8.5, Công an TP.HCM đã phối hợp Công an H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai thi hành bắt bị can để tạm giam đối với Hiếu. Tuy nhiên, bị can Hiếu không có mặt tại địa phương, không rõ bị can đang ở đâu.

Theo Công an TP.HCM, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Trần Minh Hiếu đến cơ quan công an, hoặc UBND nơi gần nhất.