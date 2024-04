Bắt 2 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty Linh Yến Phi

Chiều 28.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi (39 tuổi, ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (41 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, đây là 2 bị can có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Linh Yến Phi (Công ty Linh Yến Phi, địa chỉ tại khóm 10, P.1, TP.Bạc Liêu), do Nguyễn Minh Tân (33 tuổi) làm Chủ tịch HĐTV.

Theo hồ sơ của công an, đầu năm 2022, Nguyễn Minh Tân quen biết Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình thông qua mối quan hệ bạn bè và cùng nhau hợp tác làm ăn. Theo đó, Nguyễn Minh Tân đã bổ nhiệm Lê Thị Thanh Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi - chi nhánh Cần Thơ.

Trong thời gian này, Nghi và Trình cấu kết với nhau, lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cho vay đáo hạn ngân hàng, trả tiền phiếu thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành rồi chiếm đoạt số tiền trên 4,4 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 29.9.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch HĐTV Công ty Linh Yến Phi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở địa phương, bởi Tân đã thông tin huy động vốn để cho vay đáo hạn ngân hàng, đóng thuế dự án, trả tiền mua tôm… và lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lớn.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã xác minh, làm rõ 6 đơn tố giác tội phạm đối với Tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 25 tỉ đồng. Vụ án được công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.