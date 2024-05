Công an TP.HCM truy tìm nữ giám đốc làm giả giấy tờ lừa ngân hàng

Ngày 22.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm bà Nguyễn Bạch Vân (56 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) là Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại - dịch vụ tổng hợp Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) vì có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này đã được Công an TP.HCM khởi tố vào tháng 1.2024.

Công an TP.HCM truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân CTV

Theo Công an TP.HCM, bà Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của UBND TP.Vũng Tàu ( tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia.

Sau đó, bà Vân sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của các công ty nói trên làm căn cứ đề nghị ngân hàng giải ngân số tiền gần 23 tỉ đồng. Bà Vân đã chiếm đoạt sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Ngày 23.1.2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân. Các quyết định đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn. Nhưng sau đó, bà Vân đã bỏ trốn, hiện nay bà Vân không có mặt ở nơi cư trú, đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM yêu cầu bà Nguyễn Bạch Vân đến cơ quan này phối hợp điều tra. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân để xử lý theo quy định pháp luật. Người dân nào phát hiện bị can Nguyễn Bạch Vân nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.