Công an 3 quận ở TP.HCM phá 3 chuyên án ma túy

Ngày 22.5, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, Công an Q.Gò Vấp, Q.Tân Phú và Q.Tân Bình vừa phát hiện, triệt phá 3 chuyên án liên quan đến ma túy, qua đó thu giữ hơn 60 kg ma túy các loại.

Cụ thể, trong tháng 3.2024, Công an Q.Gò Vấp phát hiện các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Đinh Văn Tú Anh tổ chức. Từ đó, Công an Q.Gò Vấp mở rộng điều tra, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, liên quận, có yếu tố nước ngoài, thu giữ 17 kg ma túy các loại.

Ma túy được cất giấu trong các hộp thực phẩm CACC

Tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nguồn gốc cung cấp ma túy cho Đinh Văn Tú Anh, Công an Q.Gò Vấp đã phát hiện, bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở và kho cất giấu ma túy của 2 người có liên quan, thu giữ gần 20 kg ma túy các loại, 25.000 viên thuốc lắc. Số ma túy, thuốc lắc này được ngụy trang, cất giấu trong các hộp thực phẩm.

Nhận thấy tính chất, quy mô tổ chức hoạt động của đường dây rộng lớn, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an Q.Gò Vấp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mở rộng truy xét, thu giữ gần 1,4 kg ma túy các loại.

Cùng thời điểm, Công an Q.Tân Phú triệt phá 4 nhánh và 5 phân nhánh của một đường dây tiêu thụ ma túy trái phép khác. Tang vật thu giữ trong vụ án này là gần 3,81 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng tự chế có tính năng tương tự vũ khí quân dụng và nhiều tang vật có liên quan.

Công an TP.HCM bắt giữ hàng chục kg ma túy CACC

Cũng trong thời gian này, Công an Q.Tân Bình đã triệt phá 5 nhánh và 5 phân nhánh "đầu dưới" tiêu thụ ma túy, thu giữ 21,5 kg ma túy các loại, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 7 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Đến nay, công an 3 quận nói trên đã khởi tố 61 bị can với một số hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức xử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng và xử lý hành chính 14 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.