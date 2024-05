Không chấp hành hiệu lệnh, lái xe tông cảnh sát cơ động Công an TP.HCM bị thương nặng

Ngày 19.5, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Nhật Minh (22 tuổi, ngụ Q.12) về tội giết người. Quyết định trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Hiện trường vụ việc CACC

Theo điều tra, khoảng 2 giờ 30 ngày 25.4.2021, Minh cùng 4 người khác điều khiển 4 xe mô tô lưu thông trên QL1 hướng từ Q.Bình Tân về ngã tư An Sương. Khi xe vừa xuống cầu vượt Tỉnh Lộ 10 thì cả nhóm lưu thông theo hàng ngang trên làn đường dành cho xe ô tô với tốc độ cao.

Thời điểm này, một tổ công tác theo kế hoạch phòng chống tụ tập đua xe và phòng chống tội phạm, trong đó có anh V.B.H (chiến sĩ Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM) đang chốt chặn tại ngay cạnh nhà số 1121/1 QL1 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân).

Khi phát hiện nhóm của Minh đang chạy đến, anh H. ra làn đường ô tô báo hiệu lệnh dừng xe nhưng nhóm của Minh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Quá trình này, xe do Minh điều khiển tông trực diện vào anh H. làm cả 2 ngã ra đường. Minh sau đó đứng dậy bỏ chạy, còn anh H. bị thương nặng, được đồng đội hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Kết quả trưng cầu giám định, anh H. bị thương tật với tỷ lệ 51%. 1 ngày sau đó, công an bắt giữ được Minh.

Ngày 4.5.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Minh về tội chống người thi hành công vụ. Đến ngày 21.7.2021, công an tiếp tục ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Minh về tội cố ý gây thương tích.

Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xét thấy các hành vi của Minh đủ điều kiện cấu thành tội giết người. Do vậy, Công an TP.HCM đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Lê Nhật Minh từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người.

Đến nay, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định trên.