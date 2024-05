Quảng Ngãi: Bắt kẻ nhiều lần trộm cắp tài sản

Ngày 15.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an H.Bình Sơn vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Thể (38 tuổi, ở xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, vào rạng sáng 12.5, lực lượng cảnh sát hình sự Công an H.Bình Sơn phối hợp Công an xã Bình Thạnh phát hiện Trần Văn Thể có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã mời về trụ sở công an xã để làm rõ.

Lực lượng công an kiểm tra Trần Văn Thể CTV

Qua đấu tranh, bước đầu Thể khai nhận là thủ phạm gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H.Bình Sơn và H.Sơn Tịnh.

Công an H.Bình Sơn đã tạm giữ nhiều điện thoại di động (là tài sản bị chiếm đoạt) và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Sơn đã bắt khẩn cấp Trần Văn Thể để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo cơ quan công an, Trần Văn Thể đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện tại Thể là công nhân của một công ty tại xã Bình Thạnh, thời gian nghỉ giữa ca làm đêm, Thể rảo quanh các nhà trọ lợi dụng sơ hở của chủ nhà để trộm cắp tài sản.