Phú Yên: Tạm giữ nghi phạm cướp giật tiền 'về đưa cho vợ'

Chiều 14.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Lê Ngọc Thoại (29 tuổi, ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, H.Tuy An, Phú Yên) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an đọc lệnh giữ người khẩn cấp đối với Lê Ngọc Thoại CÔNG AN CUNG CẤP

Trưa 12.5, bà N.T.T.T (46 tuổi, ở P.9, TP.Tuy Hòa) chạy xe máy từ chợ về nhà, phía trước xe để chiếc ví, bên trong có 17 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Khi đến cổng nhà, chuẩn bị xuống xe thì bất ngờ có người chạy xe máy áp sát, giật lấy ví trên xe bà T. rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo về vụ việc, Công an TP.Tuy Hòa triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Sau 24 giờ, công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà T. là Lê Ngọc Thoại.

Tại cơ quan công an, Lê Ngọc Thoại khai nhận, sáng 12.5, Thoại đến TP.Tuy Hòa để giải quyết công việc cá nhân. Khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, Thoại chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.Tuy Hòa) thì thấy bà T. điều khiển xe máy đi hướng ngược lại, trước xe để ví tiền, nên nảy sinh ý định cướp giật.

Khi bà T. dừng xe trước cổng nhà, Thoại chạy xe máy áp sát, giật ví của bà T. rồi tẩu thoát.

Số tiền cướp giật được, Thoại mua 1 điện thoại di động giá 800.000 đồng. Sau đó, Thoại cùng vợ tiêu xài số tiền cướp được, còn lại hơn 2 triệu đồng cất giấu trong nhà.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thoại, công an tạm giữ xe máy BS 78H1 - 125.37, số tiền hơn 2 triệu đồng mà Thoại cướp giật được, 1 điện thoại di động, cùng một số tư trang khác.