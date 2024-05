Ngày 29.5, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã di lý Lê Đức Trí (45 tuổi, thường trú P.10, TP.Đà Lạt) từ Hà Tĩnh về TP.Đà Lạt để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Thông tin từ cơ quan công an, trước đây Lê Đức Trí là nhân viên của Sở GD-ĐT Lâm Đồng. Cuối năm 2014, nhiều người tại TP.Đà Lạt và H.Đức Trọng đã tố giác Trí lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Đức Trí bị bắt sau 9 năm trốn truy nã A.T

Đầu năm 2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt đã điều tra, xác minh Lê Đức Trí có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 320 triệu đồng của 4 bị hại để lừa xin việc vào ngành giáo dục.

Đầu tháng 6.2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Đức Trí về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên Trí đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 11.6.2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt ra quyết định truy nã Lê Đức Trí.



Ngày 27.5.2024, xác định được Trí đang lẩn trốn tại H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Công an TP.Đà Lạt phối hợp Công an H.Cẩm Xuyên bắt Trí và di lý về Đà Lạt.

Công an TP.Đà Lạt di lý Trí (áo đỏ) ra sân bay Vinh để vào Đà Lạt CTV

Trí khai nhận với công an, sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm 2015, Trí vào TP.HCM. Từ năm 2015 đến tháng 12.2023, Trí sử dụng CMND của một người khác để thuê phòng trọ và đi lại. Năm 2019, Trí biết mình bị truy nã nên thường xuyên thay đổi chỗ ở để lẩn trốn.

Đến tháng 12.2023, Trí bị mất CMND nên trở về quê ở H.Cẩm Xuyên để sinh sống và bị bắt sau 9 năm bị truy nã.