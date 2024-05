'Sa lưới' sau 22 năm trốn truy nã

Ngày 25.5, Công an TP.Đà Lạt đã bắt và di lý Trương Huỳnh Phú (50 tuổi) từ H.Duy Xuyên (Quảng Nam) về đến TP.Đà Lạt để tiếp tục làm hồ sơ thi hành án theo quy định sau một thời gian dài trốn truy nã.

Trước đó, tháng 1.2002, TAND TP.Đà Lạt xét xử và tuyên phạt Trương Huỳnh Phú 18 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Tháng 3.2002, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Phú.

Tháng 6.2002, sau khi nhận được quyết định thi hành án hình sự của TAND TP.Đà Lạt, Công an TP.Đà Lạt xác minh tại nhà Phú ở P.10, TP.Đà Lạt để đưa đi thi hành án nhưng Phú đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25.9.2002, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt ra quyết định truy nã số 27/QĐTN đối với Trương Huỳnh Phú về hành vi trốn thi hành án phạt tù.

Trương Huỳnh Phú bị bắt sau 22 năm lẩn trốn A.T.

Trong khoảng thời gian trốn truy nã từ năm 2002 - 2014, Phú làm mất CMND, không thể đi làm hoặc thực hiện các thủ tục hành chính nên đã mượn CMND của em trai, photocopy thành nhiều bản cất giữ trong người với mục đích sử dụng cho các thủ tục hành chính và tạo điều kiện để lẩn trốn, tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện. Đồng thời, Phú biết bản thân bị truy nã, nếu cư trú ở một nơi cố định sẽ dễ bị phát hiện nên đã xin đi làm trong các công trình ở nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Năm 2014, Phú sử dụng CMND của em trai để mua 1 lô đất tại H.Duy Xuyên (Quảng Nam) xây nhà, sinh sống. Đến năm 2016, Phú tiếp tục sử dụng CMND của em trai để đăng ký kết hôn với chị T. và có một con chung (đến nay được 8 tuổi).

Quyết tâm không để tội phạm sống ung dung ngoài vòng pháp luật, Công an TP.Đà Lạt đã rà soát và nghi vấn Phú có thể thay đổi lai lịch thành em trai để lẩn trốn và bí mật xác minh làm rõ. Ngày 24.5, Tổ công tác của Công an TP.Đà Lạt đến liên hệ và phối hợp với Đội CSHS Công an H.Duy Xuyên bắt giữ Trương Huỳnh Phú.

Qua làm việc với cơ quan công an, Phú đã thừa nhận việc bản thân thay đổi lai lịch, sử dụng thẻ CMND của em trai để sinh sống và lẩn trốn truy nã trong suốt 22 năm qua.