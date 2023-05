Khen thưởng Công an TP.Đà Lạt bắt nhanh nghi phạm nước ngoài sát hại vợ

Sáng 5.5, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức khen thưởng đột xuất Công an TP.Đà Lạt và 5 cá nhân trong vụ bắt nhanh nghi phạm người nước ngoài sát hại vợ; phá án nhanh các vụ trộm cắp xe máy, đạo chích trên địa bàn dịp lễ 30.4 và 1.5.

Lãnh đạo TP.Đà Lạt khen thưởng tập thể Công an TP.Đà Lạt LÂM VIÊN

Theo đó, lãnh đạo TP.Đà Lạt tặng giấy khen và thưởng động viên 10 triệu đồng cho tập thể cán bộ và chiến sĩ Công an TP.Đà Lạt; tặng giấy khen cho 5 cá nhân thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp, Công an P.1 và P.4.

Trước đó, ngày 2.5, Công an TP.Đà Lạt đã huy động lực lượng phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ nhanh nghi phạm Kenter JacoBus Johansen (63 tuổi, quốc tịch Hà Lan) có hành vi sát hại vợ là bà L.T.D (53 tuổi), chỉ sau 4 giờ gây án và bỏ trốn.

Bí thư Thành ủy Đà Lạt tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trong dịp lễ 30.4 và 1.5 LÂM VIÊN

Ngoài ra, TP.Đà Lạt cũng tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân vì có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trong dịp lễ 30.4 và 1.5. Trong đó có vụ bắt nhanh nghi phạm người nước ngoài sát hại vợ; phá nhanh các vụ móc túi lấy trộm điện thoại của du khách tại chợ Đà Lạt và khu chợ ẩm thực; phá án bắt giữ nhanh nghi phạm trộm cắp 3 xe máy trong 1 ngày trên địa bàn Đà Lạt...