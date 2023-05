Đà Lạt: Bắt khẩn cấp nghi phạm người nước ngoài sát hại vợ

Sáng 3.5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt khẩn cấp Kenter JacoBus Johansen (63 tuổi, quốc tịch Hà Lan), là nghi phạm có hành vi dùng dao sát hại vợ là bà L.T.D (53 tuổi, ngụ Khu quy hoạch An Sơn, P.4, TP.Đà Lạt).



Nghi phạm Johansen tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Nghi phạm Johansen bị bắt giữ khoảng 22 giờ 30 ngày 2.5 khi đang đi rút tiền tại một trụ ATM trên địa bàn P.1 (TP.Đà Lạt), sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2.5, Johansen và vợ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Johansen dùng dao đâm vợ nhiều nhát.



Sau khi gây án, Johansen báo tin cho con gái của bà D. là Th. Khi Th. trở về nhà, thấy mẹ đã tử vong nên báo cơ quan chức năng. Lúc này, Johansen đã bỏ trốn khỏi nhà, mang theo 4 con dao (trong đó có 2 con dao dùng gây án).

Nhận tin báo án, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều lực lượng, truy bắt được nghi phạm sát hại vợ chỉ sau hơn 6 giờ xảy ra vụ án mạng.

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an lấy lời khai đối với nghi phạm Johansen. Theo Công an Lâm Đồng, nghi phạm tỏ ra bình tĩnh, thành khẩn khai báo hành vi, diễn biến vụ án.

Johansen và bà D. kết hôn năm 2010, hai người sống chủ yếu ở Đà Lạt.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.