Đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn cá nhân rồi đi đầu thú

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 2.5, chỉ huy một đội nghiệp vụ thuộc Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Danh tính nạn nhân là N.V.H (40 tuổi, trú P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm).



Hiện trường vụ án QUY NGUYỄN

Theo điều tra ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào chiều 1.5, ở đường Phùng Khoang, thuộc địa bàn P.Trung Văn. Ở thời điểm này, Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi, trú P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đứng nói chuyện với anh H. rồi dẫn đến chửi bới. Sau đó, Sơn đã dùng dao đâm anh H. tử vong.

"Sau một tiếng gây án, nghi phạm Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Nạn nhân và nghi phạm có quen biết nhau. Hiện, Công an Q.Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng này", vị chỉ huy thông tin thêm.