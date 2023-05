Một người đàn ông tử vong tại nhà, nghi bị sát hại

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1.5, hai học sinh đi ngang nhà ông Đ.V.C (45 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện nạn nhân nằm gục dưới nền nhà, khắp nơi đầy máu. Nạn nhân tử vong nghi do bị người khác sát hại.



Nơi nạn nhân nghi bị sát hại NGUYỄN LONG

Hai học sinh đã gọi cho gia đình biết để báo cho Công an xã Tóc Tiên. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ và lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, ông C. bị đâm nhiều nhát dao ở khắp người gây tử vong. Thời điểm nạn nhân nghi bị sát hại, hàng xóm không ai hay biết. Ông C. có vợ và đã ly hôn từ lâu. Ông C. sống một mình, hàng ngày đi cưa cây gỗ.

Nguyên nhân ông C. tử vong đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.