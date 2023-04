Bình Dương: Khởi tố con gái sát hại mẹ kế

Ngày 24.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chung (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về hành vi giết người. Nạn nhân bị sát hại là mẹ kế của Chung. Các quyết định cũng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc CTV

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ sáng ngày 14.4, người dân phát hiện bà N.T.V (59 tuổi, quê Đắk Lắk) tử vong trong phòng trọ trên đường D9 (P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) với nhiều vết thương trên người. Cùng thời điểm này, người dân thấy Nguyễn Thị Mỹ Chung trong phòng, trên người dính đầy máu.

Nguyễn Thị Mỹ Chung tại cơ quan công an CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Chung để điều tra. Nạn nhân là mẹ kế của Chung. Sau khi gây án, Chung cũng đã gọi điện cho cha báo sự việc, rồi ngồi lại tại hiện trường.

Trong quá trình làm việc với công an, Chung có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã đưa Chung đi giám định tâm thần để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sát hại mẹ kế.