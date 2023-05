Quảng Trị: Ngủ 1 đêm sau xô xát, nam công nhân tử vong

Chiều nay 1.5, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vào sáng cùng ngày Công an TP.Đông Hà cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị, Viện KSND tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân sự việc về 1 công nhân tử vong tại nhà trọ ở TP.Đông Hà.

Khu vực nhà trọ nơi anh T. tử vong. THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, trưa qua 30.4, anh N.T.T (35 tuổi, trú TP.Đồng Tháp, công nhân xây dựng tại một công trình lớn ở TP.Đông Hà) đến ăn nhậu tại một quán ở TP.Đông Hà. Tại đây, anh T. và nhóm người khác xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát.

Sau đó, anh T. về nhà trọ ở số 9 Thân Nhân Trung (TP.Đông Hà) nghỉ ngơi. Đến tối 30.4, anh T. có dấu hiệu choáng và nôn ói nên được bạn cùng trọ đưa đi kiểm tra, sơ cứu vết thương ở vùng đầu rồi về phòng nghỉ.

Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ hôm nay 1.5, anh T. được phát hiện đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã triệu tập một số người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.