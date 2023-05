Quá trình truy bắt nghi phạm người nước ngoài sát hại vợ ở Đà Lạt

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra chiều 2.5, nghi phạm gây án là Kenter JacoBus Johansen (63 tuổi, quốc tịch Hà Lan).

Sau khi sát hại vợ là bà L.T.D (53 tuổi), Johansen chủ động báo tin cho con gái riêng của bà D. là chị Th. (cũng là con nuôi của Johansen), rồi chạy xe máy trốn khỏi hiện trường là ngôi nhà ở Khu quy hoạch An Sơn, P.4 (TP.Đà Lạt).

Nghi phạm Kenter JacoBus Johansen tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Huy động nhiều lực lượng truy bắt hung thủ

Nhận tin báo án, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Lạt trực tiếp đến hiện trường, huy động nhiều lực lượng, bằng mọi cách phải truy bắt nhanh nghi phạm sát hại vợ.

Johansen được xác định rời khỏi nhà lúc 16 giờ 30 ngày 2.5, đến tối cùng ngày, qua hệ thống camera an ninh dọc các quốc lộ và các cửa ngõ ra vào TP.Đà Lạt, cơ quan chức năng nhận định Johansen cùng xe máy BS 59A1- 175.05 chưa rời khỏi địa bàn TP.Đà Lạt. Có khả năng nghi phạm đang ẩn trú trong một khách sạn nào đó.

Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng công an TP.Đà Lạt chỉ đạo các đội Cảnh sát hình sự, CSĐT… phối hợp lực lượng Công an tỉnh, triển khai truy bắt nghi phạm. Công an các phường trên địa bàn rà soát, kiểm tra các khách sạn, cơ sở lưu trú để tìm nghi phạm. Hình ảnh nghi phạm Johansen được gửi đến các lực lượng công an để nhận dạng trong quá trình truy bắt.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Công an P.1 (TP.Đà Lạt) bất ngờ phát hiện nghi phạm đang rút tiền tại trụ ATM trước khu Hòa Bình (TP.Đà Lạt) nên bắt giữ Johansen cùng chiếc xe máy BS 59A1- 175.05.

Điều bất ngờ, khi khám xét cốp xe, lực lượng công an phát hiện có tới 4 con dao, trong đó có 2 con dao nghi phạm Johansen dùng sát hại vợ; 2 con dao, theo lời khai, Johansen mang theo với ý định để tự kết liễu mình.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân L.T.D. Việc khám nghiệm đến rạng sáng hôm nay 3.5 mới kết thúc, bàn giao thi thể bà D. cho người thân lo hậu sự.

Lời khai ban đầu của nghi phạm

Tại cơ quan công an, Johansen tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo diễn biến, hành vi phạm tội của mình.



Theo lời khai ban đầu của Johansen, nhân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, vợ chồng Johansen cùng các con, cháu riêng của bà D. về ngôi nhà ở Khu quy hoạch An Sơn nghỉ dưỡng.

Theo công an, Johansen tỏ ra rất hối hận, thành khẩn khai báo CÔNG AN CUNG CẤP

Trưa 2.5, Johansen cùng vợ các con, cháu của bà D. đi ăn. Tại tiệm ăn, bà D. hay xem điện thoại, không tập trung vào bữa ăn, Johansen nhiều lần nhắc nhở, dẫn đến giữa hai người xảy cãi nhau. Sau đó, Johansen bỏ về trước. Khoảng 2 giờ sau đó, bà D. về nhà và giữa hai người lại tiếp tục xảy ra cự cãi. Họ đề cập đến việc ly dị, về phân chia tài sản.

Johansen khai, ông đến Việt Nam từ năm 2006, quen biết với bà D. Đến năm 2010, Johansen kết hôn với bà D. Lúc đó Johansen còn độc thân, còn bà D. nói với Johansen đã có một đời chồng và có bé gái tên Th. (khi đó mới 8 tuổi). Johansen đồng ý kết hôn; Johansen

nhận Th. làm con nuôi. Hiện nay chị Th. 25 tuổi, đang làm việc ở TP.HCM.

Cũng theo Johansen, sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn gì.

Đợt dịch Covid-19 (năm 2020 - 2021), Johansen bị mắc kẹt ở Hà Lan. Sau dịch, ông quay lại Việt Nam, giữa hai vợ chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tài sản.

Chiều 2.5, trong lúc cãi nhau, Johansen không kiềm chế được tức giận nên đi xuống bếp lấy 2 con dao đâm vợ nhiều nhát khiến bà D. tử vong tại chỗ.



Làm việc với công an, nghi phạm Johansen tỏ ra rất hối hận, thành khẩn khai báo hành vi gây án của mình. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.