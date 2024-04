An Giang: Bắt giữ nghi phạm trong nhóm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Chiều ngày 4.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Phi (48 tuổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc) để điều tra xử lý về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Nguyễn Thành Phi khai báo với Công an tỉnh An Giang TIẾN TẦM

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2.4, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tổ chức mật phục tại khu vực K.Vĩnh Chánh 3, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc thì phát hiện Nguyễn Thành Phi điều khiển xe máy đi đang trên đường lên biên giới từ Việt Nam sang Campuchia và chở một bọc ni lông đen có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni lông trên xe của Phi có chứa 150.000 USD nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phi. Tại cơ quan công an, bước đầu Phi khai nhận số USD nêu trên Phi được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia để nhận tiền công.

150.000 USD tang vật TIẾN TẦM

Công an tỉnh An Giang cho biết, đây một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới. Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.