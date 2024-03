Vĩnh Long: Tạm giữ hình sự nghi phạm cho vay nặng lãi 30%/tháng

Ngày 21.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Vương (40 tuổi, ngụ khóm 1, P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Nguyễn Quốc Vương lúc bị bắt NAM LONG

Trước đó, vào ngày 12.3, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TP.Vĩnh Long và Công an P.5 bắt quả tang Vương đang nhận số tiền 10 triệu đồng và viết giấy nhận tiền từ người vay.

Qua khám xét nơi ở của Vương, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Bước đầu Vương thừa nhận có thực hiện việc cho vay tiền với mức lãi suất 30%/tháng.

Cơ quan công an đã nhận được nhiều đơn tố giác của các cá nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Vương; đồng thời làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi của Vương trên 200 triệu đồng. Cơ quan công an thông báo những ai có liên quan đến hành vi của Vương, đến cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.