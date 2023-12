Bắt bị can từ Hải Phòng vào Vĩnh Long cho vay lãi nặng 360%/năm

Ngày 21.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Mạnh (37 tuổi, ngụ xã Đại Bản, H.An Dương, Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phạm Văn Mạnh tại cơ quan công an NAM LONG

Trước đó, lực lượng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an TP.Vĩnh Long bắt giữ Phạm Văn Mạnh khi người này đang thực hiện hành vi cho vay tiền tại khu vực khóm Tân Vĩnh, P.Trường An, TP.Vĩnh Long.

Khám xét nơi ở của Mạnh tại khóm 5, P.8, TP.Vĩnh Long, công an tạm giữ 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên nhiều người, cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay.

Qua làm việc, Mạnh cho biết, bản thân cho vay tiền với hình thức thu lãi ngày, mức lãi suất 1%/ngày, tương đương 360%/năm (cao gấp nhiều lần so với quy định), thu phí vay 0,5% và góp ngày lãi đầu tiên.

Công an Vĩnh Long cho biết, đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT đã làm việc với 3 người vay tiền của Mạnh với tổng số tiền trên 480 triệu đồng.

Vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.