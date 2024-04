Chủ trang trại tổ chức đánh bạc qua tài khoản ngân hàng

Chiều 28.4, tin từ Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang xác minh xử lý nhóm người tụ tập tại trại gà để đánh bạc.

Nhóm người tụ tập đánh bạc ở TP.Vĩnh Long NAM LONG

Theo đó, khoảng 11 giờ 35 ngày 28.4, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TP.Vĩnh Long và Công an P.3 bắt quả tang Nguyễn Trường Phong (tên thường gọi Hòa bưởi, 45 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long) cùng 9 người khác tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại trang trại nuôi gà do Phong làm chủ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con gà, 1 cân đồng hồ, 4 bộ cựa sắt, 8 điện thoại di động, trên 24 triệu đồng và một số dụng cụ phục vụ cho việc đá gà.

Công an cho biết, tụ điểm đánh bạc trên nằm sâu bên trong trại nuôi gà, có hàng rào xung quanh che chắn và luôn được cảnh giới nên rất khó tiếp cận. Phong là người đứng ra tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược, đồng thời cung cấp số tài khoản ngân hàng để mỗi trận cá cược các con bạc chuyển tiền cho Phong.

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 ngày 27.4, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Tam Bình và Công an xã Tường Lộc bất ngờ kiểm tra khu đất trống sau vườn của bà Phan Thị Mỹ Hạnh (ấp Tường Trí, xã Tường Lộc, H.Tam Bình), phát hiện nhiều người tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Nhóm người đánh bạc tại H.Tam Bình NAM LONG

Khi thấy công an, đối tượng cảnh giới tri hô nên một vài con bạc bỏ chạy, có 9 người liên quan bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó. Tang vật tạm giữ tại hiện trường, gồm: 1 bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu, 6 hột xí ngầu, 3 xe máy và hơn 15 triệu đồng. Qua làm việc, những người này đều thừa nhận hành vi vi phạm.



Vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.