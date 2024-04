Quảng Ngãi: Bắt quả tang 12 người tụ tập đá gà ăn tiền

Chiều 6.4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết các lực lượng công an trên địa bàn đã triệt phá một tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt quả tang 12 người tham gia đánh bạc tại xã Nghĩa Kỳ (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Lực lượng công an triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại xã Nghĩa Kỳ (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đội CSHS Công an H.Tư Nghĩa và Công an xã Nghĩa Kỳ bắt quả tang 12 người đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại nhà ông V.T.H. (46 tuổi, ở thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ).

Tại đây, lực lượng công an tạm giữ hơn 128 triệu đồng, 12 điện thoại di động các loại, 2 con gà đá và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện vụ đá gà ăn tiền đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an H.Tư Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.