Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng 100 tỉ đồng

Ngày 24.4, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can đối với 8 bị can về hành vi "tổ chức đánh bạc", gồm: Tăng Khải Văn, Trần Quang Quy, Vũ Văn Ngọc, Đào Thế Lâm, Văn Tấn Mạnh Tín, Phạm Ngọc Tiến, Phan Ngọc Thế, Nguyễn Thanh Lâm; 4 bị can về hành vi "đánh bạc": Lê Xuân Hồng Lĩnh, Lý Hoài Phương An, Nguyễn Thế Sơn, Phạm Văn Phi (cùng ngụ TP.HCM).

Bị can Tăng Khải Văn cầm đầu đường dây THANH TUYỀN

Trước đó, ngày 12.4, Ban chuyên án đã tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án, bắt giữ nhiều nghi can, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận, năm 2021, Tăng Khải Văn sử dụng 3 tài khoản đăng nhập trang "ibet888" (có đường link là: ibet888.life hoặc agbong88.com) với hạn mức 1 triệu điểm, quy ước 1 điểm bằng 6.000 đồng, tương đương với số tiền 6 tỉ đồng rồi giao lại Trần Quang Quy để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi.

Các bị can bị bắt trong đường dây THANH TUYỀN

Sau đó, Quy tiếp tục chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức, quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các nghi can "bên dưới" chào mời, lôi kéo các "con bạc" tham gia cá cược bóng đá qua mạng.

Bước đầu công an xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc khoảng 100 tỉ đồng.

Hiện PC02 đang điều tra mở rộng đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên.