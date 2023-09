TP.HCM: Triệt xóa sới bạc khủng ở bãi giữ xe Q.Tân Phú

Ngày 27.9, Công an TP.HCM cho biết, Công an Q.Tân Phú khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Hùng (60 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Lê Minh Long (50 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Thanh Thùy (50 tuổi, quê Cà Mau), Phạm Huy Hoàng (57 tuổi) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo Công an TP.HCM, quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện một sòng bạc hoạt động phía sau bãi giữ xe trên đường Lê Trọng Tấn (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú). Hằng ngày, nhiều người đến đây sát phạt bằng hình thức binh xập xám ăn chi.

Theo đó, công an xác định, Hùng là người tổ chức, sới bạc được dựng bên trong phần đất trống, phía sau bãi giữ xe.

"Khách muốn vào chơi bạc phải được người thân tín giới thiệu, biết ám hiệu được quy định trước với nhau như cách nhấn còi xe để gác cổng mở cửa. Bên ngoài, một quán cà phê nhỏ được mở làm nơi cảnh giới của nhiều đàn em Hùng. Xung quanh gắn nhiều camera an ninh xem qua điện thoại", trinh sát cho hay.

Trưa 23.9, hàng chục cảnh sát ập vào phía sau bãi giữ xe, khống chế nhiều người cảnh giới. Bên trong, công an bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc, thu hơn 200 triệu đồng trên chiếu bạc cùng một lượng lớn tiền mặt được cất ở cốp xe.

Tại cơ quan công an, Hùng khai có 5 tiền án. Sòng bạc hoạt động từ đầu tháng 9.2023 do Hùng và Long, Thùy hùn hạp tổ chức để thu tiền xâu.

Nhóm này thuê một số đàn em cảnh giới trả lương 20 triệu đồng mỗi tháng. Người đến chơi từ trưa đến chiều tối được phục vụ ăn, uống, ăn thua mỗi chi 500.000 đồng.

Sau mỗi ván bài, tùy mức độ ăn thua khoảng vài chục triệu đồng sẽ được người tổ chức thu xâu từ 500.000 đồng trở lên.

Hiện công an đang điều tra mở rộng làm rõ vai trò những người liên quan trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc nói trên.