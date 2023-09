Hà Giang: Bắt người kích động đám đông truy đuổi cán bộ CSGT

Tối 27.9, Công an H.Yên Minh (Hà Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cháng A Nhùi (33 tuổi, trú xã Mậu Long, H.Yên Minh) để làm rõ về tội "chống người thi hành công vụ", quy định tại điều 330 bộ luật Hình sự.

Cán bộ CSGT phải nổ súng chỉ thiên khi một nhóm người truy đuổi, chống đối CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 24.9, tổ công tác của Đội CSGT - Trật tự (Công an H.Yên Minh) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trung tâm xã Mậu Duệ (H.Yên Minh) thì phát hiện 2 người không đội mũ bảo hiểm cùng đi trên một chiếc xe máy, nên cho dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, người lái xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy theo hướng đi khu vực chợ trung tâm xã Mậu Duệ để trốn tránh lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận yêu cầu dừng xe thì người cầm lái vẫn không chấp hành và lao thẳng xe vào một cán bộ, tỏ thái độ chống đối. Lúc này, một số người xung quanh đã có lời nói và hành vi lăng mạ, cản trở, đe dọa, truy đuổi cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trước tình thế này, một cán bộ CSGT phải nổ súng chỉ thiên để thị uy, tuy nhiên nhóm người này vẫn tiếp tục truy đuổi.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Yên Minh xác định Cháng A Nhùi là đối tượng cầm đầu, kích động đám đông và trực tiếp có hành vi chống người thi hành công vụ.