Bình Dương: Bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng ở TP.Thuận An

Ngày 26.9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ được 3 nghi phạm trong vụ nổ súng ở khu nhà trọ thuộc P.Bình Hòa (TP.Thuận An). Nạn nhân bị bắn trọng thương được xác định là anh N.H.H (35 tuổi, ngụ Sóc Trăng).

Trước đó, khoảng gần 17 giờ ngày 24.9, một nhóm thanh niên đến khu nhà trọ ở P.Bình Hòa và yêu cầu anh H. ra ngoài nói chuyện. Thời điểm này, anh H. cùng người bạn ra đứng nói chuyện với nhóm thanh niên.

Hung khí nhóm nghi phạm vứt bỏ lại hiện trường vụ nổ súng H.G.

Sau đó, nhóm thanh niên bất ngờ dùng dao tấn công anh H. và người bạn. Anh H. hoảng sợ bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên dùng súng bắn trọng thương. Sau khi nổ súng bắn người, nhóm nghi phạm lên xe máy tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Anh H. được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt các nghi phạm.

Đến khuya 25.9, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ được 3 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân bị bắn có liên quan nợ nần tiền bạc với nhóm thanh niên đã nổ súng. Hiện vụ nổ súng bắn người trọng thương đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.