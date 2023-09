Quảng Trị: Tạm giữ người tông xe máy vào chiến sĩ CSGT

Ngày 27.9, thông tin từ Công an H.Đakrông (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một nam thanh niên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hồ Văn Hoàn tại cơ quan điều tra THANH LỘC

Khoảng 19 giờ 45 ngày 26.9, tổ tuần tra kiểm soát do Công an H.Đakrông phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tuần tra đã phát hiện, ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra đối với Hồ Văn Hoàn (20 tuổi, ở thôn Khe Ngài, xã Đakrông, H.Đakrông) điều khiển xe máy BS 74C-112.10.

Khi phát hiện lực lượng CSGT có hiệu lệnh dừng phương tiện, Hoàn giảm tốc độ nhưng không dừng hẳn mà điều khiển xe lạng lách, sau đó tăng tốc độ, tông vào đại úy Hồ Văn Huỳnh (cán bộ Đội CSGT Công an H.Đakrông).

Đại úy Hồ Văn Huỳnh bị thương, được đưa đi cấp cứu THANH LỘC

Vụ tông xe khiến đại úy Huỳnh ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Đakrông, Hồ Văn Hoàn cũng bị ngã. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện Hoàn không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không xuất trình được giấy tờ tùy thân...

Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản về các lỗi vi phạm, đồng thời phối hợp Viện KSND H.Đakrông kiểm tra hiện trường, lấy lời khai và củng cố hồ sơ tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Hoàn.

Hiện tại, sức khỏe của đại úy Hồ Văn Huỳnh ổn định. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối với Hoàn.