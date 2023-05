Cảnh sát đột kích sòng bài ở Tây Ninh, tạm giữ 18 nghi can

Ngày 29.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Tây Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại nhà riêng của vợ chồng Nguyễn Thanh Hùng (46 tuổi) và Nguyễn Thị Thắm (42 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh).

Theo PC02 Công an Tây Ninh, qua nắm tình hình, phát hiện nhiều người thường xuyên tụ tập ở nhà vợ chồng Hùng và Thắm để đánh bạc nên lên kế hoạch triệt phá. Chiều 28.5, PC02 chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Tây Ninh và Công an TX.Trảng Bàng đột kích, bắt quả tang 18 người đánh bạc thắng, thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài bửu, tạm giữ trên 210 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các nghi can bị Công an Tây Ninh bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc NGỌC HÀ

Bước đầu làm việc, Hùng và Thắm khai nhận mở sòng bài tại nhà riêng từ sau tết cho hàng chục người đến chơi ăn thua bằng tiền. Hùng và Thắm rủ rê những người từ các địa phương khác như xã Phước Bình, xã Phước Chỉ (TX.Trảng Bàng) và xã Mỹ Quý Tây (H.Đức Huệ, tỉnh Long An) đến nhà để chơi bài.

Trong lúc sát phạt, Thắm quy định mỗi người được làm cái 1 lượt vòng tương ứng với 9 ván bài thì phải trả tiền xâu 100.000 đồng. Trung bình, mỗi ngày vợ chồng Hùng, Thắm thu lợi tiền xâu từ 500.000 đến 1 triệu đồng

Vụ đánh bạc đang được PC02 Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.