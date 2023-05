Vĩnh Long: Tụ tập tại quán cà phê đánh bạc với nhà cái ở Campuchia

Ngày 6.5, tin từ Công an H.Trà Ôn cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý người tổ chức đá gà online ăn thua bằng tiền để thu tiền xâu và 16 người tham gia đánh bạc tại sới bạc này.

Nhóm người tham gia đánh bạc bị bắt giữ NAM LONG

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 5.5, Đội CSHS Công an H.Trà Ôn phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long và công an địa phương bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê không tên ở cù lao thuộc địa phận ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành, H.Trà Ôn.

Tại đây, lực lượng công an bắt giữ 16 người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet với nhà cái ở Campuchia. Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động đang phát trực tiếp các trang đá gà online, 11 xe máy và hơn 90 triệu đồng.

Theo Công an H.Trà Ôn, tụ điểm đá gà này do Nguyễn Văn Vũ (47 tuổi, ngụ tại địa phương) đứng ra tổ chức và thường xuyên tụ tập các con bạc từ nhiều địa phương đến tham gia cá cược gây mất an ninh trật tự địa phương. Qua làm việc, Vũ khai nhận mỗi trận cá cược, Vũ thu tiền xâu 10% trên số tiền cá cược.

Vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet nói trên đang được Đội CSHS Công an H.Trà Ôn tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.