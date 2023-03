Đánh bạc, tổ chức đánh bạc bị xử lý hình sự thế nào?

Ngày 29.3, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 21 bị can liên quan vụ nhiều golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker tại khách sạn Dic Star ở TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Trong số các bị can, 5 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 16 người với hầu hết là chủ doanh nghiệp bị khởi tố tội đánh bạc. Trong các bị can có các ông Lê Hùng Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam kiêm Tổng thư ký hiệp hội này và Trần Thanh Tú, Chủ tịch Hội Golf TP.HCM...

Nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Giải đáp vấn đề này, theo luật sư Nguyễn Thị Minh Trang (Đoàn luật sư TP.HCM), đối với nhóm bị khởi tố hành vi tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, Điều 322 bộ luật Hình sự quy định: người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, có tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 5 - 10 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Công an bắt quả tang nhóm doanh nhân, golfer đang đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại khách sạn DIC Star ở TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vào tối 20.3

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Với nhóm bị can bị khởi tố hành vi đánh bạc, luật sư Trang cho biết, theo Điều 321 bộ luật Hình sự, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 5 triệu đồng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc hành vi quy định tại Điều 322; hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Những bị can phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm sẽ đối diện mức án từ 3 - 7 năm tù. Ngoài phạt tù, người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

Đối với vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo Điều 106 bộ luật Tố tụng hình sự quy định về việc xử lý vật chứng.