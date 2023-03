Bắt nhiều golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc, công an thu tiền tỉ tại hiện trường

Trưa 22.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc triệt phá ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức chơi Poker.



Cụ thể, ngày 20.3, C02 đã huy động lực lượng, phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức ập vào kiểm tra một khách sạn 5 sao trên địa bàn P.Khai Quang (TP.Vĩnh Yên) và bắt quả tang một nhóm người đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức chơi Poker ăn tiền.

Lực lượng chức năng bắt 22 người về trụ sở để phân loại, làm rõ các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, quá trình ập vào kiểm tra, công an cũng thu giữ khoảng 1 tỉ đồng tiền mặt, nhiều phỉnh đánh bạc và nhiều vật dụng, tài liệu có liên quan đến việc đánh bạc.

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ việc này do C02 chủ trì và Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ phối hợp, bảo vệ vòng ngoài.

Poker (xì tố, xì phé) là trò chơi bằng bộ bài 52 lái, được cấp phép hoạt động dưới hình thức tổ chức giải thi đấu thuộc Hiệp hội thể thao Bridge & Poker Việt Nam và chịu sự quản lý của Bộ VH-TT-DL. Tuy nhiên, hoạt động Bridge & Poker hiện chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể, một số nơi hoạt động tự phát. Khi thành lập hội chỉ cần xin phép chính quyền địa phương, khiến việc thi đấu Poker có thể biến tướng thành cờ bạc trá hình.