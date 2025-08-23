Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Tuấn 'trọc'

Tối 23.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt khẩn cấp đối tượng giang hồ Trần Văn Chuyển (biệt danh Tuấn "trọc", 51 tuổi, ngụ P.Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Giang hồ Tuấn "trọc" bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21.8, nhóm người do Tuấn "trọc" cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực thuộc KP.8, P.Tân Triều (Đồng Nai).

Nắm được vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra, truy bắt. Đến khoảng 12 giờ 22.8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Tuấn "trọc" khi người này đang bỏ trốn.

Tuấn "trọc" dẫn đầu một nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng trong tranh chấp đất đai ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai sau đó thi hành lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án. Công an cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tuấn "trọc" là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", "trộm cắp tài sản" và "cố ý gây thương tích". Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Tuấn "Trọc" thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự để tranh chấp đất đai, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.