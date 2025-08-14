Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Bắt giữ nhóm người đánh nhau trong khu công nghiệp

Lê Lâm
Lê Lâm
14/08/2025 09:23 GMT+7

Nhóm người đánh nhau trong Khu công nghiệp Amata (P.Long Bình, Đồng Nai), gây mất an ninh trật tự đã bị Đồn Công an khu công nghiệp Biên Hòa bắt giữ.

Ngày 14.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Đồn Công an khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng Nai: Bắt giữ nhóm người đánh nhau trong khu công nghiệp- Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh nhau và nhóm người bị bắt giữ (ảnh nhỏ)

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, vào chiều 12.8, Đồn Công an khu công nghiệp Biên Hòa nhận được tin báo có nhóm công nhân, thanh thiếu niên đang tụ tập đánh nhau tại cổng sau của Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa (Bitis), nằm trong khu công nghiệp Amata.

Nhận thấy sự việc xảy ra sẽ khiến cho khu vực công ty tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông sau giờ tan ca, Đồn Công an khu công nghiệp Biên Hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường. Tuy nhiên, lúc này nhóm người trên đã rời đi.

Tiến hành xác minh, truy xét, Đồn Công an khu công nghiệp Biên Hòa đã bắt giữ 7 người có liên quan đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Đồn Công an khu công nghiệp Biên Hòa cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các nghi can với hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời kêu gọi người dân, người lao động tuyệt đối không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; không đăng tải cũng như chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng và tích cực phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện hành vi vi phạm.

Hiện tỉnh Đồng Nai mới có tổng cộng 45 khu công nghiệp (Đồng Nai cũ 32, Bình Phước cũ 15) đã đi vào hoạt động, với số lượng công nhân hơn 1,5 triệu người.

Ngày 19.8 tới đây, Đồng Nai sẽ khởi công 3 dự án khu công nghiệp nằm cạnh sân bay Long Thành: gồm Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn.

